L'attaccante del Salisburgo, Karim Adeyemi, è davvero a un passo dal diventare un nuovo attaccante del Borussia Dortmund, con l'inter che si era interessata, ma non ha mai potuto affondare il colpo. Parlando in vista della sfida di questa sera fra Salisburgo e Bayern di Champions il bomber classe 2002 non ha però chiuso ad altre possibilità: "Nulla nel mio futuro è chiaro. Quello che dovrà succedere in estate, succederà in estate".