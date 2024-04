Inter, l'Udinese come la Juventus: nessun altro è riuscito in una statistica

22 minuti fa



Il cross di Lazar Samardzic trasformatosi in gol con la colpevole complicità di tutta la difesa dell'Inter è diventato un dato storico in questa Serie A 2023/24 per l'Udinese, passata in vantaggio 1-0 in casa contro i nerazzurri di Simone Inzaghi.



L'Udinese, riporta Opta, è infatti solo la seconda squadra capace di segnare il primo gol in un match contro l'Inter in questa Serie A; prima dei friulani, infatti, ci era riuscita solo la Juventus il 26 novembre scorso (match poi terminato con il punteggio di 1-1).