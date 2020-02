L'Inter disputerà a Milano il ritorno di Europa League contro il Ludogorets . Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport che spiega il perché della scelta nonostante l'allerta Coronavirus nel capoluogo lombardo.



“La Uefa ieri aveva preso in considerazione anche l’ipotesi di disputare Inter-Ludogorets in campo neutro, o in Italia o all’estero, con o senza pubblico, ma ieri questa soluzione, che è stata al centro di telefonate con il club di viale della Liberazione, è stata scartata. Troppo complicato individuare un nuovo impianto, organizzare la partita e la doppia trasferta per le due formazioni. Perché il Ludogorets, che ha chiesto ufficialmente delucidazioni e rassicurazioni in mattinata, aveva già pianificato il volo e la logistica a Milano. E perché l’Inter avrebbe dovuto in fretta e furia allestire un charter per un’altra città, magari senza andare a visitare le strutture alberghiere e tutto il resto. Per questo le parti hanno virato sul giocare dove si doveva giocare ovvero al Meazza. Senza pubblico perché è purtroppo utopistico pensare che la situazione da qui a giovedì sia normalizzata. Sugli spalti, dunque, ci saranno i giornalisti, le tv broadcast, gli addetti alla sicurezza, i dirigenti, gli uomini dell’Uefa e tutte le altre persone coinvolte, ma non tifosi. Si svolgerà invece alla Pinetina la conferenza stampa della vigilia di Conte e di un giocatore perché anche questa è prevista da Nyon il giorno prima di ogni gara”.