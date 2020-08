L’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku ha segnato in tutte le sue ultime sette partite con l’Inter in competizioni europee (otto gol e quattro assist). In tutte le competizioni, Lukaku ha segnato 33 gol questa stagione, l’ultimo nerazzurro ad aver fatto meglio è stato Samuel Eto’o con 37 marcature nel 2010/11.