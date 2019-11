Lukaku cerca il suo primo gol in Champions League con la maglia dell'Inter, per interrompere un digiuno che dura da 244 giorni. L'ultima volta che il belga è finito sul tabellino dei marcatori era il 6 marzo scorso nel ritorno degli ottavi di finale in casa contro il Psg. Una gara, questa, terminata 3-1 per i Red Devils e decisa da una sua doppietta. Da quel giorno il gol non è più arrivato: da stasera contro il Dortmund, Lukaku proverà ad invertire la rotta e tornare a gonfiare la rete come sta facendo in campionato.