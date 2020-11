Due buone notizie e una che conferma invece le cattive sensazioni circa il recupero dell'uomo più atteso, a cui l'Inter si sarebbe aggrappato per la difficile trasferta di Champions League sul campo del Real Madrid. Nell'allenamento mattutino alla vigilia della partita in terra di Spagna, Antonio Conte ha salutato il ritorno in gruppo di Alexis Sanchez e Milan Skriniar. In particolare, il difensore slovacco era assente dalla partita contro la Lazio dello scorso 4 ottobre, dopo la quale era risultato positivo al Covid-19.



Le novità meno incoraggianti giungono invece sul fronte Lukaku: l'attaccante belga, fermato da un risentimento muscolare dopo l'ultimo match di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk e già costretto - come Sanchez - a dare forfait sabato scorso contro il Parma, ha svolto anche oggi allenamento personalizzato. Le speranze di un suo impiego a Madrid sono appese a un filo e anche la sua presenza nel prossimo appuntamento di campionato con l'Atalanta è da considerare a rischio oggi.