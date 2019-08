Romelu Lukaku è il nuovo attaccante dell'Inter: il club nerazzurro nel pomeriggio ha lanciato una nuova offensiva con il giocatore e con il Manchester United e in serata ha chiuso la trattativa. I due club hanno trovato l’accordo verbale, poi lo scambio della documentazione contrattuale con relative firme. Ieri la decisiva proposta alla dirigenza dei Red Devils, oggi l'agente del giocatore Federico Pastorello si è recato a a Londra per la definitiva riuscita dell'operazione: Lukaku potrebbe arrivare a Milano nella giornata di domani, prima di sostenere le visite mediche di rito.



I DETTAGLI - L'Inter se lo aggiudica grazie alla nuova offerta, da 78 milioni di euro bonus compresi (65 milioni di base fissa + 13 bonus + una percentuale sulla futura rivendita), a poco meno di 24 ore dalla chiusura del mercato in Premier League: United che accetta dopo aver limato gli ultimissimi dettagli dell'operazione e dopo essersi assicurato il sostituto, l'attaccante dell'Ahletic Bilbao Inaki Williams.