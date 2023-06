Si è parlato tanto di Chelsea, anche in relazione all'affare sfumato per Koulibaly e a quello ancora in piedi per il Lukaku-ter in nerazzurro, madopo solo un anno di permanenza a Milano del portiere camerunense ex Ajax, che ha accelerato nelle ultime ore e ha già avuto un. La volontà è quella di soddisfare le richieste di Zhang.Ten Hag, il tecnico olandese dei Red Devils, ha indicato personalmente e senza alcun dubbio il profilo designato per la, in scadenza di contratto dopo 11 anni di carriera passati a Old Trafford. L'alternativa, lo spagnolo Raya del Brentford, non ha le stesse credenziali presso l'allenatore ex Ajax, perchéprima dell'addio a parametro zero del camerunense e dell'approdo a Manchester dell'olandese. L'abilità con i piedi di Onana è l'ideale per la proposta di gioco che ha in mente Ten Hag.Per questi motivi l'idea del Manchester United è quella di. Non una forbice incolmabile, la sensazione è che la fumata bianca sia ampiamente possibile. L'Inter, con questo tesoretto, potrebbe muoversi Lukaku e Frattesi dopo aver incassato il sì di Marcus Thuram. Poi sarà il tempo di pensare ad un nuovo portiere, visto che, prima scelta in caso di addio di Onana, è volato in Inghilterra ancor prima del numero uno che avrebbe dovuto sostituire.