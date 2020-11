Al termine della sfida vinta contro la Danimarca che ha portato il Belgio alle Final 4 di Nations League, l'attaccante dell'Inter, Romelu Lukaku, ha concesso un'intervista alla tv danese Kanal 5 in cui ha parlato del compagno di squadra Christian Eriksen che non sta vivendo un buon momento alla corte di Antonio Conte.



FUORICLASSE - "Ha tutte le qualità per diventare un fuoriclasse e voglio aiutarlo. Alcuni giocatori hanno bisogno di più tempo per adattarsi al calcio italiano, io sono stato fortunato ad ambientarmi velocemente".



ITALIANO - "Se impara l'italiano, per lui diventerà tutto più facile. Potrà comunicare meglio e dare un contributo maggiore alla squadra".



BELGIO - "La qualificazione alla final four di Nations League? Per me ora la partita più importante è quella di domenica contro il Torino. Sono contento per questo traguardo, ma prima arriveranno le qualificazioni ai Mondiali e poi gli Europei: dobbiamo fare un passo alla volta, poi ci penseremo".



INFORTUNI - "Il calendario è fitto, normale ci siano delle lamentele; ci sono stati tanti infortuni durante la sosta. Ma per me è sempre bello essere in nazionale, qui si respira un'aria da club".