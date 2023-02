Protagonista suo malgrado della lite con Nicolò Barella che ha animato la settimana dell'Inter, Romelu Lukaku è tornato a parlare a Inter Tv e Sky nel prepartita della sfida contro l'Udinese.



CONTA VINCERE - "Tornare alla vittoria è la cosa più importante".



FISICO - "Fisicamente sono al top adesso. Sono contento perché ho avuto qualche partita per rimettermi in forma. Adesso ci sono, abbiamo fatto un ottimo lavoro con staff, preparatori e squadra e adesso dobbiamo continuare”.



BARELLA - "Se io devo scegliere un giocatore per andare in guerra è Barella, uno dei migliori compagni avuti in carriera. La lite? Non c'è mai stato un problema".



IL GOL - "Nostalgia del gol? Normale, un attaccante deve fare gol e vincere, penso sia normale".