Lukaku è stato l’acquisto dell’estate nel mercato italiano, non solo per il prezzo del suo cartellino ma anche per la bagarre che si è innescata attorno al suo nome tra Inter eLa storia recente la conosciamo tutti molto bene. Lukaku, voluto fortemente dadopo l’accantonamento di, era l’uomo del rinascimento nerazzurro, della nuova era interista. Romelu era l’obiettivo principe che sembrava ormai prossimo a vestire la maglia interista almeno fino all’inaspettato inserimento nella trattativa dellaDa un giorno all’altro si è passati da una certezza ad un dubbio fino ad un’altra certezza:Inter beffata, Juve inarrivabile con Lukaku-Ronaldo. Succede però che Dybala rifiuta il Manchester e l’Inter trova un’autostrada per ingaggiare il belga alle sue condizioni.Era da mettere in preventivo, da li in poi Romelu sarebbe stato perennemente sotto la lente d’ingrandimento. Ogni sua mossa sarebbe stata vivisezionata e monitorata da vicino.Quando arriva un grande giocatore è ovvio che da lui ci si aspetti sempre qualcosa di speciale.Direi che Lukaku si sta facendo largo alla grande tra le erbacce della giungla delle critiche a suon di abbracci e di gol.Nel wrestling americano della WWE (per chi lo segue) c’è un personaggio femminile molto simpatico, si chiama Bayley ed è soprannominata la “ragazza abbracciosa” perché prima di entrare nel ring abbraccia tutti gli spettatori regalando bontà, buon umore e sorrisi.Lui abbraccia Lautaro, Conte, incoraggia i compagni e li aiuta facendo valere il suo imponente fisico impossibile da spostare. Mi piacerebbe vedere un allenamento in cuimarca, sarebbe divertente vedere il risultato.Abbraccia tutti Lukaku ma fa anche gol, tanti gol. Per un attaccante alla fine il gol è tutto, da li lo si giudica.Nel calcio si può dire tutto ed entrare nello specifico di tutte le situazioni diventa complicato e difficile. Ma alla fine se lo dovessi spiegare in maniera logica e semplice ad un “neofita” della materia gli direi. Ecco Romelu è stato preso per segnare. Fino ad oggi 9 presenze da titolare in campionato 7 gol, eppure c’è sempre chi trova il modo di rompergli le scatole.Se togliamo il gol al Lecce le sue reti sono state tutte decisive