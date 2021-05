Con 21 gol in 33 partite, Romeluè stato tra i giocatori più importanti dell'Inter per la conquista dello scudetto. Il belga ha festeggiato il tricolore affacciandosi alla finestra di casa e lanciandosi nel coro: "Campioni! Campioni!". Un urlo liberatorio per liberare un gioia immensa e celebrare un granissimo risultato. Il centravanti belga ha poi proseguito nei festeggiamenti scendendo in strada e sventolando dal tettuccio della sua macchina una maglia dell'Inter. Il tutto per l'incredulità dei tifosi nerazzurri che lo hanno incrociato.