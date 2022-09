L'attaccante belga, reduce dal mese di stop a causa del problema al flessore che lo ha fermato dopo il match contro la Lazio, è intenzionato a riprendersi la scena con la maglia dell'Inter.da qui alla sosta di novembre per il Mondiale, altro obiettivo ben presente nella testa del gigante belga, i nerazzurri sono chiamati ad affrontare una serie di esami per comprendere le loro ambizioni stagionali dopo una partenza estremamente a rilento, soprattutto in campionato.A fine stagione si concluderà il prestito dal, che detiene ancora il suo cartellino e che soltanto poche settimane facon cui i rapporti umani non sono mai stati idilliaci. Servirà questo a far cambiare idea a Lukaku in merito alla squadra per cui giocherà a partire dalla prossima stagione?. Certo, la volontà del giocatore di tornare ad essere a tutti gli effetti dell'Inter avrà un peso nella trattativa, così come andrà tenuta in considerazione la necessità dei Blues di non svalutare eccessivamente un investimento da 115 milioni di euro sostenuto poco più di un anno fa.: idee, sondaggi, oggi piuttosto prematuri, considerando il complicato momento societario dell'Inter e ignari di quelle che saranno le valutazioni del nuovo allenatore del Chelsea Potter sul destino di Lukaku e del direttore sportivo che la società londinese dovrà individuare nelle prossime settimane per occuparsi delle strategie di mercato imminenti e future.per provare ad essere titolare da subito contro i giallorossi, ma con uno sguardo già rivolto a quello che sarà nell'estate prossima. E una forte speranza a tinte nerazzurre.