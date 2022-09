Il campionato è fermo ma in casa Inter la serenità è ancora lontana dall’essere raggiunta. I tifosi vogliono una reazione immediata da parte della squadra troppo passiva in questo inizio di stagione. Ma se in campo non si vivono momenti tranquilli in società le cose non vanno meglio. La contestazione agli Zhang da parte dei tifosi sta diventando sempre più aspra. Cosa farà ora il presidente nerazzurro?