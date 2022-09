Edin Dzeko è ancora in grado di trascinare l'Inter. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Ma solo quando è entrato l’eterno Dzeko per riprendere per i capelli il derby, i nerazzurri hanno avuto un improvviso, sorprendente scatto di nervi: il gol da rapinatore del bosniaco è stato seguito da lunghi minuti in cui l’Inter poteva davvero completare una rimonta per i posteri. Tra l’altro, l’astinenza di Edin iniziava ad essere preoccupante: l’ultima rete in A risaliva all’aprile 2022, contro il Verona, e da allora 10 partite senza gol. L’arrivo di Lukaku ha cambiato la sua dimensione dentro alla squadra: Dzeko è a tutti gli effetti una riserva, ma comunque conserva l’esperienza e il fiuto per trascinare ancora”.