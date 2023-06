Inter e Chelsea sono pronte a vedersi per ridiscutere il futuro di Romelu Lukaku. Intanto lo stesso centravanti belga classe 1993 ha ricevuto una ricca offerta dall'Arabia Saudita. Dove, dopo la finale di Champions League persa sabato sera a Istanbul, è volato per incontrare nella giornata di ieri i dirigenti dell'Al Hilal. Sempre secondo Goal Francia, a Lukaku è stato proposto un contratto biennale da 25 milioni di euro netti a stagione per un totale di 50 milioni. Una cifra giudicata insufficiente dal calciatore, che vorrebbe più soldi per lasciare l'Europa. Inoltre il club saudita non sarebbe disposto a pagare gli oltre 50 milioni di euro richiesti per il suo cartellino dal Chelsea, con cui Lukaku è sotto contratto fino a giugno 2026. Big Rom ora è atteso da due gare di qualificazione agli Europei con la nazionale del Belgio: sabato 17 giugno in casa contro l'Austria e martedì 20 giugno sul campo dell'Estonia.