alla fine di una partita giocata a lungo in equilibrio e persa soltanto nella ripresa quando, e non il tanto atteso Haaland, segna il gol del successo,, che diventa così il sesto allenatore capace di vincere la Champions con due squadre, dopo l’ultimo suo successo alla guida del Barcellona, nel 2011 contro il Manchester United. E’ vero che il City avrebbe potuto raddoppiare con, ma soprattutto è vero che l’Inter non ha mai mollato. Applausi agli inglesi, comunque, che centrano ladopo la Premier e la FA Cup, ma applausi anche alla squadra di Inzaghi che non si fa travolgere come il Real Madrid e anzi fa soffrire i più forti rivali fino all’ultimo secondo dei 97’.- L’Inter ha il merito di partire bene dimostrandosi subito molto compatta e così, senza gli spazi per attaccare, i centrocampisti di Guardiola sono costretti più volte a passare il pallone indietro a Ederson, tra l’altro non impeccabile con i piedi. Davanti a, che come lui interviene più con i piedi che con le mani,dirige il reparto arretrato con la consueta sicurezza, tra, ma sono i cinque centrocampisti i più impegnati. Capitanpressa sul suo dirimpettaio Gundogan e poi smista sui due compagni più vicini, mentrecoprono le corsie laterali. E così i due centrali del City, Stones e Rodri, non trovano mai il tempo per smarcare Bernardo Silva a destra e Grealish a sinistra, affidandosi invano alle invenzioni di. Il piano di Inzaghi è chiaro e tutti lo esaltano con una- Tanta attenzione in fase di contenimento non basta però per impostare azioni pericolose, perché Dzeko e Lautaro non hanno mai l’occasione per pungere come vorrebbero e dovrebbero., con rare emozioni e rarissimi rischi corsi dall’Inter che si spaventa soltanto due volte: la prima quando Bernardo Silva sfiora il palo con una conclusione dalla destra, e soprattutto la seconda quando Haaland scarica un bel sinistro in corsa che Onana respinge con la mano. Troppo poco, comunque, per dimostrare che il City meritava il ruolo di favorito alla vigilia perché la squadra di Guardiola può soltanto recriminare per l’infortunio di- Anche Dzeko è costretto a uscire dolorante quando la ripresa è già incominciata da una decina di minuti, anticipando la prevista staffetta con Lukaku.. E’ comunque un segnale che la partita finalmente si sta aprendo, anche se i nuovi spazi favoriscono le accelerazioni del- Colpita, ma non affondata, l’Inter potrebbe pareggiare subito dopo quando. E allora Inzaghi getta nella mischia Gosens al posto di Bastoni, arretrando Dimarco sulla linea dei tre difensori, e a sorpresa Bellanova che rileva Dumfries. E’ un chiaro tentativo di aumentare la velocità e la pericolosità sulle fasce, che però non basta perché subito dopo- Di solito chi sbaglia paga e. E’ l’ultimo regalo, ma non l’ultimo rimpianto per l’Inter che fino all’ultimo secondo dei 97’ spaventa il City, salvato dal suo portiere, bravo ancora sulla deviazione finale di Gosens.. E a poco serve ribadire che l’Inter avrebbe meritato almeno di giocarsela ai tempi supplementari. Perché il Manchester City ha fatto un gol in più e nel calcio conta soltanto questo.