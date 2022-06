L'Inter pensa all'attacco del futuro e si muove su due fronti, sul tavolo Dybala i nerazzurri possono permettersi maggiore sfrontatezza, mentre spostandosi sul versante Lukaku serve estrema delicatezza. È quanto scrive il Corriere dello Sport.



“L'Inter tiene d'occhio Romelu Lukaku e Paulo Dybala. In maniera diversa. Se con l'argentino svincolato può essere più "sfacciata" e lanciare messaggi espliciti, come successo lunedì attraverso le parole dell'ad Marotta, con il belga la parola d'ordine è negare qualsiasi contatto, addirittura sminuire le possibilità di fumata bianca. Facile capire il motivo: la Joya può essere messa sotto contratto pagando le commissioni all'agente e trovando un accordo sull'ingaggio; Big Rom invece è legato al Chelsea e, solo se lui riuscirà a ottenere il via libera per un prestito annuale, l'operazione potrà decollare. I due però hanno caratteristiche troppo diverse, forse è meglio dire opposte, per sostenere che uno escluda l'altro. Da un punto di vista tecnico-tattico Inzaghi ha sicuramente più bisogno di Lukaku, ma l'affare con l'ex numero 9 è assai complicato”.