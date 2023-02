Romelu Lukaku e l'Inter, il bis non è decollato. Pochi lampi nella seconda avventura nerazzurra del belga, con i nerazzurri che riflettono attentamente sulla possibilità di proseguire o meno il rapporto. Alla base dei dubbi il rendimento e i costi dell'operazione, che tra spese per il prestito e ingaggio al lordo pesa sul bilancio di questa stagione per circa 21 milioni di euro. I contatti con l'avvocato Sebastian Ledure sono ripresi, mentre Big Rom corre per dimostrare sul campo di poter essere nuovamente una pedina importante. E intanto la società lavora per arrivare a uno sconto.



APPUNTAMENTO - Possibile puntare a un nuovo prestito a cifre più contenute, sfruttando i buoni rapporti con il Chelsea consolidati dall'affare Casadei e dai potenziali dialoghi per Dumfries. E a breve i discorsi entreranno nel vivo: come riferisce La Gazzetta dello Sport, dopo il doppio confronto di Champions League con il Porto è previsto un confronto tra l'entourage di Lukaku e l'Inter ma non solo, ci sarà spazio anche per un vertice con il Chelsea per approfondire la situazione.