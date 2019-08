Romelu Lukaku, ultimo grande acquisto di mercato dell'Inter, ha parlato durante il podcast di Josh Hart del suo trasferimento in nerazzurro. L'attaccante belga si è soffermato anche sul rapporto con Antonio Conte: ''Conte? Mi voleva già quando era alla Juventus nel 2013. Abbiamo parlato anche di come avrei potuto giocare: è un allenatore fantastico, ha vinto tre titoli prendendo le squadre dal settimo posto. Ha vinto anche un campionato senza mai perdere. La Premier League? E' il top, ma per me il secondo campionato è quello italiano: è difficilissimo segnare in Italia”.



MANCHESTER UNITED - “Mi chiedevo se fossi io il problema o meno. Con il Belgio ho sempre fatto gol, ma allo United le cose non andavano bene. Parlavo spesso con lo staff, ma non mi sentivo protetto. C’erano tante voci. Continuavano a dire che il mister non aveva bisogno di me, che mi avrebbero venduto. Io aspettavo che qualcuno zittisse queste voci, ma non è successo. Non mi hanno protetto, allora ho detto che volevo andare via”.



INTER E JUVE – “Non volevo stare in una una squadra in cui non ero voluto. Io credo nelle mie capacità e lotto per dimostrarle. Non voglio essere un problema. Inter e Juve mi volevano, ma non erano le uniche. Chelsea? Lampard mi ha aiutato un sacco quando ero lì. In Italia c’erano due squadre che mi volevano. Dovevo prendere una decisione e ho detto quello che pensavo. A quel punto la palla è passata nelle mani dello United. Non avevo grandi indicazioni chiare su cosa volessero, ma il mio agente ha trovato una soluzione. Per me è importante essere in una squadra che crede in me''.