Seconda assenza consecutiva di Romelu Lukaku dalla formazione di Antonio Conte. Dopo il match contro il Torino, l'attaccante dell'Inter non sarà nemmeno in panchina stasera contro la Spal, a causa del persistere dell'affaticamento muscolare accusato dopo la partita di Verona. Il giocatore è rimasto a Milano ad allenarsi per provare ad essere a disposizione per la gara con la Roma.