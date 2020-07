All'Inter è tutto pronto per il rinnovo di Samir Handanovic. Il portiere sloveno (che ha compiuto 36 anni martedì) e capitano dei nerazzurri prolungherà il contratto in essere che ha scadenza nel 2021 per un ulteriore anno, portandolo quindi fino al 2022, quando di anni ne avrà poi 38. Come si legge su Tuttosport, proprio in questi giorni si stanno limando gli ultimi dettagli di una trattativa che è sempre stata orientata positivamente, dopodiché mancherà solo l’annuncio ufficiale che sancirà l’accordo.