Romelu Lukaku è sceso in campo nel finale contro l'Atalanta, poi ha risposto alla discussa convocazione con il Belgio e mercoledì ha osservato i compagni di nazionale dalla tribuna nel match amichevole contro la Svizzera. Non è stato rischiato per una condizione fisica ancora non ottimale e l'allenamento a parte di oggi lo conferma.



Non è ancora al top dopo l'infortunio muscolare accusato con l'Inter nelle scorse settimane e oggi ha lavorato in modo individuale verso la sfida di domenica contro l'Inghilterra valida per la Nations League. Al momento, Lukaku è da considerare in dubbio per l'appuntamento. Non verranno corsi rischi, l'allenamento di domani sarà decisivo per Lukaku. L'Inter osserva con grande attenzione la situazione.