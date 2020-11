Brutte notizie per l'Inter. Romelu Lukaku non ce la fa e non parte per Madrid: il belga non ha preso il volo per la Spagna e non potrà giocare domani sera contro il Real nella gara valida per la terza giornata di Champions League contro la squadra di Zinedine Zidane.



TOCCA A ERIKSEN, PERISIC O PINAMONTI? - Niente da fare dunque: il classe 1993 mancherà in Champions come sabato scorso con il Parma, e proverà a recuperare per la gara di campionato di domenica contro l'Atalanta. Conte dovrà inventarsi un altro centravanti al suo posto o cambiare il modulo: ancora Perisic o Pinamonti, o fiducia a Eriksen dietro a Lautaro?