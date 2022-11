L'Inter riflette su Romelu Lukaku. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, finora l'attaccante belga tornato dal Chelsea è costato 12 milioni di euro per 256' di gioco: 46.875 euro al minuto, con due gol e un assist.



L'affare Lukaku, per quanto a prezzo di saldo e in prestito, è stato un investimento pesante per le casse del club. Col Chelsea c'è un accordo sulla parola per un nuovo prestito annuale a partire dalla prossima estate, che non sarà minore dei 10 milioni già spesi di recente e porterà a ulteriori 12 milioni lordi di stipendio da garantire a Lukaku. I tormenti fisici andranno analizzati con attenzione ed è normale che l'Inter ora sia preoccupata: Lukaku è un patrimonio tecnico che non si discute, a patto che stia bene fisicamente. Al top, Romelu fa la differenza, ma oggi per il club è stato un affare di cuore... pagato a caro prezzo.