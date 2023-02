Daniele Adani ha parlato della possibile permanenza di Romelu Lukaku all'Inter nella prossima stagione: "Dopo un’annata così, io lo terrei proprio per non sconfessare la scelta fatta in precedenza. Se ci credevi prima, non puoi smettere di farlo per un anno tribolato. Il Porto in Champions sarà un bel banco di prova. Lukaku in partite del genere deve ritrovare la presenza con continuità nel gioco, che va al di là del segnare o meno un gol". Queste le parole a La Gazzetta dello Sport.