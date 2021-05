Entusiasmo e voglia di scherzare in casa Inter, al lavoro oggi alla Pinetina in vista della sfida contro l'Udinese il programma domenica, il giorno della festa scudetto. Tramite Instagram, Romelu Lukaku ha postato la foto di momento della seduta odierna,, in cui Padelli prova a intercettare il pallone. "Deluso dall'arbitro e dal suo Var Antonio Conte, ma abbiamo lottato fino alla fine e non abbiamo perso". Divertente il commento di Alessandro Bastoni che - parafrasando una frase diretta dallo stesso Conte all'arbitro Maresca - scrive: "Sei sempre tu Stellini, sei sempre tu", con riferimento al vice del tecnico salentino.