Romelu Lukaku è nuovamente un giocatore dell'Inter e affida ai canali del club nerazzurro i suoi pensieri: "E' un'emozione forte. Penso che la storia che ho avuto un anno fa qui con questa squadra è stata una bella storia: per la squadra, per i tifosi e per me personalmente. L'Inter mi ha dato tanto e spero adesso di fare meglio di prima. Adesso è il momento di lavorare con la squadra e fare meglio di prima".- "Abbiamo parlato di tante cose, di come era forse impossibile tornare qui ma lo abbiamo fatto e devo ringraziarlo per aver spinto e creduto che si poteva fare. Ci siamo riusciti e sono veramente contento".- "Tornare a casa. La mia famiglia a Milano siamo stati veramente bene qui con tifosi e compagni. Tutti mi hanno aiutato dal primo giorno. Non ho lasciato la casa quando sono andato in Inghilterra e questo vuol dire qualcosa. Sono contento, voglio solo rivedere i ragazzi in campo".- "I tifosi, i compagni e l'opportunità di lavorare con il mister. Siamo rimasti in contatto per tutta la stagione scorsa, sta facendo bene con la squadra e io voglio aiutarla per fare bene".- "Tanta perché l'anno scorso hanno giocato ad alto livello. Peccato per lo scudetto ma hanno vinto due trofei e c'è stata una crescita importante. Dobbiamo continuare così. Ora è il momento di prepararsi bene per una stagione in cui vogliamo continuare nel percorso che stiamo facendo".- "Praticamente tutti e li ringrazio. Volevo tornare e loro hanno spinto per farmi tornare. Sono come una famiglia, miei fratelli".- "Sì ma io non sono individualista, penso sempre alla squadra. Voglio far vincere l'Inter e farò di tutto in campo".- "Sono contento di essere qui per ridare gioia a tifosi e compagni".