Sebastien Ledure, avvocato che rappresenta Romelu Lukaku, ha parlato a Sky Sport del ritorno dell'attaccante belga all'Inter, in prestito dal Chelsea: "Abbiamo chiuso tutti i documenti alcuni minuti fa. Tutto chiuso, tutto ok. Siamo tutti felici e anche stanchi, ma è tutto ok".



COME E' STATO POSSIBILE L'AFFARE - "All'inizio nessuno ci credeva, tutti dicevano fosse impossibile, però bisognava essere discreti e lavorare nell'ombra ed è quello che abbiamo provato a fare noi, il Chelsea, l'Inter. Sono stati tutti attenti a lavorare nell'ombra. Il risultato c'è e basta questo: è tornato Big Rom e sappiamo già che sarà un successo".



PAURA CHE POTESSE ANDARE MALE - "La paura c'era in ogni momento: perché era una situazione molto difficile mai vista, perché un giocatore venduto l'anno prima al prezzo che conosciamo tutti per forza oggi sarebbe difficile. Ma ci abbiamo creduto dal primo momento_ abbiamo lavorato, siamo andati avanti 'step by step' ed era il miglior modo di fare".



COSA SUCCEDERA' L'ANNO PROSSIMO - "Non si sa, nessuno può parlare già per l'anno prossimo. Godiamoci questa stagione, questo ritorno e poi vedremo. L'importante è che sia tornato e lui è felicissimo, basta questo".