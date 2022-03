Dopo la pessima prestazione contro il Crystal Palace con solo 7 palloni toccati e i 90 minuti passati in panchina contro il Burnley, Romelu Lukaku sembra essere finito ancor di più ai margini del progetto Blues. Il centravanti del Chelsea sembra non essersi calato ancora a pieno nel tipo di gioco disegnato da Thomas Tuchel e secondo i betting analyst di Sisal è possibile un suo ritorno all’Inter in quota a 6. Tra le mete possibili, rileva agipronews, non c’è solo quella nerazzurra, ma anche il Tottenham dove ritroverebbe Antonio Conte, con i bookie che offrono la possibilitàù a 4,50. Più attardato invece il Paris Saint-Germain, proposto a 7,50, mentre un’esperienza 2.0 al Manchester United si gioca a 16. Tornando invece al campionato italiano, resta remota l’opportunità di vedere “Big Rom” con una maglia diversa da quella dell’Inter: la rivale italiana più accreditata è la Juventus, a 66, mentre sale a 100 un trasferimento verso Milan o Napoli.