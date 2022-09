La vittoria in extremis sul Torino ha scacciato lo spettro della crisi e, in vista dei prossimi impegni contro Viktoria Plzen e Udinese, le buone notizie per Simone Inzaghi potrebbero non essere finite. Questa mattina, infatti, ha fatto il suo ritorno nel centro sportivo di Appiano Gentile Romelu Lukaku che, dopo qualche giorno trascorso in Belgio per sottoporsi ad ulteriori controlli per il problema muscolare che gli ha fatto saltare derby, Bayern e il match coi granata, ha ripreso il suo percorso di recupero agli ordini del tecnico piacentino.



Lukaku ha svolto un lavoro personalizzato e proverà a forzare nei prossimi giorni per tornare a disposizione per la partita di domenica prossima alla Dacia Arena, l'ultima prima della sosta per dare spazio agli impegni delle nazionali.