Se era in debito, ha almeno saldato la prima rata. Romelu Lukaku ha risposto a Piero Ausilio, che lunedì sera non gli aveva risparmiato una stoccata. Il suo futuro rimane una seria incognita, ma intanto il belga sta chiarendo, qualora ce ne fosse bisogno, che senza quell’infortunio il suo bis nerazzurro sarebbe stato parecchio diversa da quello andato in scena finora e che anche non al top, in certe partite fa tranquillamente la differenza.



Prima Udine poi Porto, le gerarchie adesso possono tornare quelle di un tempo, nella speranza che anche la media gol possa crescere come sta crescendo, progressivamente, anche la sua condizione fisica. Se oggi l’Inter ha qualche chance in più di affacciarsi ai quarti, è anche merito suo. Può gioire anche Inzaghi, che lo ha preferito a Dybala e che fino a stasera ha dovuto anche accettare critiche in merito a questa sua preferenza, anche abbastanza logica.



Insomma, tutto è ancora aperto. Perché intanto l’Inter dovrà guadagnarsi la qualificazione in Portogallo e anche Lukaku, più fuori che dentro, proverà a convincere tutti che forse sarebbe meglio crederci ancora. E poi c’è la definitiva pace con Barella, il compagno che due settimane fa lo aveva mandato a quel paese e che ieri sera lo ha mandato a fare gol. Il calcio è così, dinamico. Ogni storia può cambiare. Quella di Lukaku e l’Inter, magari, può anche ricominciare. Servono altre serate così.