. L’attaccante belga è l’uomo copertina, il bomber che sta guidando la squadra di Conte allo scudetto. Ma non solo, perché l’ex United è anche una scommessa vinta,Via Icardi dentro Lukaku, pagato 65 milioni di euro più 13 di bonus. Il nerazzurro più pagato di sempre e si sa, comprare calciatori che hanno raggiunto il massimo del proprio valore economico, comporta un pericolo per i club che a disposizione non hanno budget illimitati. E l’Inter aveva una sola cartuccia da sparare, l’errore non era ammesso. Conte ha dettato la linea e Marotta ha seguito l’indicazione,Da calciatore dell’Inter e di Conte, che lo ha preparato e reso molto più forte, dal punto di vista mentale e atletico.- Oggi Lukaku vale più di quei 65 milioni di euro e secondo uno studio portato avanti da KPMG Football Benchmark,, più di lui, in Serie A, solo De Paul, Milinkovic Savic e Belotti. Statistiche che danno ragione a Conte e alla sua insistenza. Il tecnico salentino lo ha ribadito più volte: “Non sapete cosa ho dovuto fare per avere Lukaku”. Perché ad un certo punto il rischio di perderlo è stato grande, anzi, l