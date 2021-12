(17 partite),(17 partite),(18 partite), Manchester City 40 (17 partite), Real Madrid 39 (17 partite), Chelsea 39 (17 partite), Paris Saint Germain 38 (18 partite). Non sono i numeri del lotto, madalle prime della classe. Il dato evidenzia come, che sarà avversario dei nerazzurri negli ottavi di finale di(i Reds al momento hanno disputato però una gara in meno rispetto ai nerazzurri)., che si aggiungono a quelli consegnati alla storia da parte dell'Inter di Antonio Conte, a riprova delladel progetto. Parlando di gol fatti,della rosa dei campioni d'Italia che finora sono andati a segno in questo campionato, concapocannoniere con 11 reti, davanti a8,6,4,2,1. E se nella prima parte della stagione l'Inter di Inzaghi segnava tanto ma prendeva anche tanti gol,, forma fisica e assetto difensivo.