Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico della Primavera dell'Inter, Armando Madonna, esprime la propria opinione su Martin Satriano.



Mister, sorpreso dall’exploit di Martin?

«Assolutamente no. Ama lavorare e apprende velocemente. Ha sempre l’atteggiamento giusto in allenamento e questo poi lo ritrovi in partita. Dà il mille per cento, non vuole mai perdere neanche una partitella. A volte era quasi commovente vederlo rincorrere gli avversari in allenamento anche se stava perdendo 3-0. Non lo accettava. Ha sempre voglia di migliorare, sa dove vuole arrivare e quale sia la strada per farlo. Al di là dell’età, qui siamo di fronte a un uomo maturo, non a un ragazzino».



Parliamo di tecnica: quali sono le armi migliori e dove invece deve migliorare.

«Forza fisica incredibile, quando pianta i piedi a terra non lo sposti. Sa calciare bene di destro e di sinistro e ha un buon feeling con il gol. Gli manca ancora un po’ l’attacco alla porta e deve migliorare sui colpi di testa. Però credetemi: in un anno e mezzo ha fatto passi in avanti importanti e ha margini di miglioramento enormi».