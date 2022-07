Tanti spunti di riflessione, qualche sbavatura naturale come quella di Onana e 4 gol che fanno ben sperare i tifosie l'allenatoreche ha confermato a mezzo stampa di avere "un grande attacco". L'amichevole con il Lugano ha dato indicazioni ben precise di cui una anche negativa per cui, però, c'è ancora tempo per rimediare:I due gol arrivati con la formazione iniziale, al di là di assenze e sostituzioni,Poi poco e niente, in termini di occasioni create e il dialogo nello stretto fra Lukaku e Lautaro che ha prodotto soltanto un tiro in porta pericoloso del nuovo numero 90.che proprio in dribbling ha segnato il gol del 3-0, creando in verticale la sua occasione.È vero, con i titolari e la formazione al completo, e con l'inserimento di Lukaku,o un 1 contro 1 vincente. L'anno scorso il protagonista assoluto di questa specialità era, che però ha fatto altre scelte andando al Tottenham. Il Gosens visto ieri (ma anche quello al top della forma all'Atalanta) non ha mai avuto in questo fondamentale il suo punto di forza e allora l'Inter deve provare a trovare una soluzione alternativa sul mercato.