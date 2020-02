La bella prestazione di Sanchez contro l'Udinese rassicura Antonio Conte, se il cileno continuerà così, allora il mancato arrivo di un vice Lukaku potrebbe non essere un problema. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“L’Inter che affronta un mese durissimo ha una faccia diversa. Una squadra che ora ha anche la possibilità di cambiare pelle, senza essere troppo riconoscibile per chiunque. La logica conseguenza sarà la ricerca ancora più sistematica del turnover. Se pure Sanchez in attacco comincia a dare risposte positive, dopo il buio in Coppa Italia, anche il rimpianto per il mancato arrivo di un vice Lukaku si attenua”.