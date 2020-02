Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio, parla di Daniele Padelli, estremo difensore dell'Inter, a Radio Anch'Io Lo Sport: "Non so se con Handanovic in porta sarebbe andato diversamente, ma a Padelli cosa vogliamo chiedere dopo due anni in panchina senza giocare un minuto? Sta facendo quello che può. È un portiere di esperienza e qualità. Ma Handanovic è il titolare. Non trovo giusto tirare la croce addosso a un ragazzo che sta facendo quello che può".