Un rinforzo a sinistra, dove Asamoah sta avendo qualche acciacco di troppo e Cristiano Biraghi non convince appieno. Oltre a un centrocampista e a un vice Lukaku, l'Inter vuole anche una spinta in più a sinistra, e il preferito porta nella Londra tinta di Blues. Marcos Alonso è il preferito di Conte e della dirigenza, ma c'è da fare i conti con la valutazione che ne fa il Chelsea.



IL PREZZO - Come scrive la Gazzetta dello Sport, il club londinese, che per gennaio ha il mercato in entrata sbloccato, per lo spagnolo, visto in Italia con la maglia della Fiorentina, chiede 40 milioni di euro. Titolare nella vittoria contro il Tottenham, non giocava in Premier League dal 26 ottobre: 7 partite fuori, una in panchina e 6 in tribuna. Il classe '90 tornerebbe volentieri in Italia e vorrebbe di nuovo lavorare con Conte, tecnico che lo ha valorizzato in Inghilterra.



L'ALTERNATIVA - C'è anche un'alternativa per l'Inter, vista la valutazione dell'ex Bolton e Sunderland. Si tratta di Layvin Kurzawa, terzino sinistro del Paris Saint-Germain in scadenza di contratto coi parigini. Lavori in corso, con l'Inter che cerca rinforzi per il 3-5-2 contiano.