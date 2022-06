" che un difensore, aggiungiamo noi. Il resto sono parole di Beppe Marotta, che. "Bremer è un giocatore che farebbe comodo a tantissime squadre di vertice - ha spiegato a Radio Rai l'ad dell'Inter - è un giocatore sul quale sono poste tutte le nostre attenzioni". Sì, da mesi. Tanto da strappare, come raccontato da tempo, l'ok del giocatore sul trasferimento a Milano.- Potrebbe essere proprio lui il sostituto di Skriniar, individuato come il possibile sacrificabile in casa Inter per fare cassa. Lo slovacco ha il contratto in scadenza nel 2023 ha mercato in Francia dove il Psg ha già iniziato a muoversi e, ma l'Inter è pronta a far partire lo slovacco anche di fronte a una proposta di 70 più bonus. Contropartite? Non se ne parla. I nerazzurri sono stati chiari e hanno già fatto sapere di volere solo pagamento cash per continuare la trattativa.- Un sacrificio necessario, come è stato fatto capire anche al ragazzo che inizialmente aveva storto il naso alla possibilità di poter lasciare l'Inter. Ora anche Skriniar ha capito che, di fronte a eventuali offerte importanti, sarebbe difficile voltare le spalle; offerte importanti all'Inter ma anche per il difensore,, nettamente superiore rispetto ai 3 che percepisce attualmente in nerazzurro. Skriniar al centro del mercato, trattativa aperta tra Inter e Psg. Perché un difensore, è più semplice da sostituire.