Con Spalletti o Conte, non cambia il destino di Icardi. Messo sul mercato dall'Inter in ogni caso, anche se Wanda ribadisce di voler restare a Milano. Visto che non decolla lo scambio con Dybala, Marotta spera di riuscire a piazzare l'attaccante argentino all'estero piuttosto che venderlo a prezzo di saldo alla Juventus.



Le piste straniere portano al PSG per il dopo Cavani e all'Atletico Madrid, dove Simeone è rimasto deluso dal rendimento di Diego Costa e Morata. Sempre secondo Tuttosport, il club spagnolo (già sulle tracce di Dybala per rimpiazzare il partente Griezmann) può inserire nella trattativa il centrocampista Thomas, gradito ai nerazzurri. Pronti a reinvestire la cifra incassata per Icardi su Chiesa della Fiorentina, al centro di un derby d'Italia con la Juventus.