Intervenuto ai microfoni di Sky, l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha fatto chiarezza sul futuro di Antonio Conte e spiega alcune scelte di formazione da parte del tecnico.e se ha deciso così ha dei riscontri di valutazione.Come affronterete il discorso relativo al futuro con Antonio Conte? C’è amarezza per i gol subiti negli ultimi minuti, ma le nostre sono valutazioni in senso generale e a 360 gradi, da inizio della stagione ad oggi e stiamo avendo grandi soddisfazioni.e della società. Se Conte ha fatto il massimo? Il massimo non esiste mai, c’è sempre qualcosa da migliorare, lo sa Conte per primo e lo sa anche la società. Questo è un anno anomalo, abbiamo dovuto riprendere il campionato e non voluto. Sicuramente il post covid ha portato una nuova esperienza che va valutata. Abbiamo perso punti con le provinciali e questo dimostra che comunque dobbiamo migliorare.Io credo che l’anno prossimo non ci saranno cambiamenti, Conte è ambizioso, vuole vincere, ma non dimentichiamo che è il primo anno che guida questo gruppo mentre ci sono altre squadre con allenatori che sono lì da più tempo. E anche per questo che a volte a fine partita si lascia andare a qualche sfogo. Giusto che ci siano ambizioni e recriminazioni”.Sono fatti che ci dispiace gestire. Sono ragazzi giovani che devono capire che ci sono momenti in cui bisogna essere più incisivi anche nella vita privata perche certe cose non bisogna farlo. Critiche esagerate visto che l’Inter è in corsa per l’Europa League e può arrivare seconda con 80 punti? Sono d’accordo. Certo, il blasone dell’Inter è importante per il palmares cheha. La pressione arriva dall’esterno, non dall’interno. Arrivano mine, ma noi dobbiamo trovare la giusta concentrazione perché abbiamo i mezzi necessari”.