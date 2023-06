Giuseppe Marotta fa il punto sul mercato dell'Inter. L'amministratore delegato del club nerazzurro ha dichiarato al Gran galà di apertura ufficiale del calciomercato a Rimini: "Il fenomeno del mercato arabo è esploso all'improvviso e rischia di alterare la competitività del sistema calcio, bisogna stare attenti a questa facilità di spesa che hanno i club sauditi".



SU BROZOVIC - "Ci è arrivata questa offerta, posso dire che chi decide è sempre il calciatore e non la società".



SU FRATTESI - "Non è facile perché Carnevali è molto bravo e sa destreggiarsi benissimo in questo tipo di situazioni. Non ha ancora ricevuto tutte le offerte, quindi il prezzo di Frattesi continua ad aumentare".