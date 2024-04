Inter, Marotta carica il derby col Milan: 'Rappresenta qualcosa di straordinario. Ci prepariamo a un evento storico'

Pasquale Guarro, inviato

44 minuti fa

L'Inter è ancora protagonista per le vie di Milano per la Milano Design Week e per il Salone del Mobile e, a margine dell'evento Unopiù, ha preso parola l'amministratore delegato del club nerazzurro, Beppe Marotta.



L'ad interista ha iniziato a caricare il derby contro il Milan che lunedì a San Siro alle 20.45 potrebbe regalare ai nerazzurri di Simone Inzaghi la vittoria dello scudetto numero 20 della storia interista, quello della seconda stella.



"Siamo in centro a Milano. Stiamo respirando un clima che sa di derby. C'è aria di derby. Per noi ovviamente rappresenta non solo una stracittadina, ma quest'anno rappresenta qualcosa di estramemente straordinario. Essendo tale ci stiamo preparando per un avvenimento storico".