Inter, niente derby per Cuadrado: ko per un affaticamento muscolare

Redazione CM

18 minuti fa

3

Niente derby di Milano per Juan Cuadrado. L'esterno colombiano dell'Inter non ci sarà nella stracittadina contro il Milan, in programma lunedì alle 20.45: il colombiano, rientrato tra i convocati domenica scorsa contro il Cagliari dopo l'operazione di dicembre al tendine d'Achille sinistro, è stato fermato da un leggero affaticamento muscolare, di prassi dopo una lunga inattività, come riportato da Gazzetta.it.



ADDIO A FINE STAGIONE - L'ex Juve in questi giorni lavorerà a parte e la prossima settimana conta di essere nuovamente in gruppo per poter magari giocare qualche minuto in una delle ultime cinque giornate di campionato, prima di lasciare l'Inter a fine stagione.