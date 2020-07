Intervenuto ai microfoni di Sky, l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato del futuro di Conte e del mercato nerazzurro.

Il futuro di Conte e dell’Inter? Avevamo in previsione di entrare in Champions e ci siamo, anche se Roma e Napoli vincendo la Champions ci escluderebbero se finissimo quarti. Ma virtualmente ci siamo, abbiamo centrato l’obiettivo ma l’anno prossimo si alzerà L’ asticella perché vogliamo aumentare la qualità di questo gruppo. Novità su Sanchez? Abbiamo contatti con lo United per prorogare la sua permanenza con noi anche dopo la sfida contro il Getafe. Il rinnovo di Se Lautaro rinnova? Discorso che tocca diversi calciatori a fine stagione, specie quelli con cui la società vuole legarsi a lungo, tra questi c’è Lautaro. Lui è felice di indossare questa maglia e noi siamo felici di averlo. Ci incontreremo con lui per programmare il futuro. Chiesa? È un calciatore della Giorentina e forse lo sarà anche nei prossimi mesi. Fitsicuro non abbiamo mai iniziato alcuna negoziazione con la Fiorentina, massimo rispetto per il club viola e grandi meriti al ragazzo”.