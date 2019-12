Giuseppe Marotta veste i panni del pompiere in casa Inter. L'amministratore delegato nerazzurro, a margine della celebrazione per i dieci anni del progetto alta velocità delle Ferrovie dello Stato a Roma, ha parlato del duello per lo scudetto: "Siamo solo alla quattordicesima giornata di campionato, sarà difficile vincere il campionato già quest'anno. La Juve ha una doppia squadra fortissima, penso che ce la farà anche quest'anno… Comunque non mi aspettavo che l'effetto del nostro allenatore Antonio Conte sulla squadra fosse così immediato".