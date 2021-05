Beppe Marotta ha parlato anche del prossimo mercato dell'Inter a Radio Anch'io - Lo Sport: "Sappiamo che siamo in un momento molto difficile, c'è una contrazione nei ricavi e questo incide sui grandi club. La potenza sul mercato sarà ridotta. Bisognerà fare dei confronti, nel nostro e in altri club. Da un parte si fa il consuntivo di fine stagione, dall'altra bisogna ragionare su costi certi e ricavi incerti. Il quadro è questo, ascolteremo Conte e le linee guida della proprietà, ma c'è un giusto e sano ottimismo. Io non voglio anticipare le linee guida della società perché non le conosco".