Intervenuto ai microfoni di Sky, Beppe Marotta chiarisce quelle che saranno le linee guida del mercato invernale dell'Inter e spiega come la società sia pronti a grandi sforzi economici per la prossima sessiona estiva, quando i nerazzurri dovranno aggiungere molta qualità alla rosa. Questa le parole del nuovo amministratore delegato dell'Inter.



“Se l’allungamento del mercato invernale può favorirci qualche colpo? Direi di no perché il mercato di gennaio offre poco dal punto di vista della qualità e dobbiamo tener conto di una rosa già buona. Ritengo che non ci saranno colpi a sensazione. Il contratto della Juventus con Adidas? Deve farci riflettere. Ma quando siamo partiti con la gestione Agnelli i numeri erano diversi, poi sono cambiati i risultati sportivi. Se non arrivano quelli si fa difficoltà anche dal punto di vista commerciale, per questo l’Inter deve tornare ad alzare un trofeo. A giugno l'Inter deve aggiungere titolari costosi che facciano fare il salto di qualità? Ma certamente, questi sono anche propositi della proprietà, sappiamo che il livello qualitativo del gruppo deve aumentare e sarà il nostro obiettivo. Oggi però siamo nel pieno di una stagione iniziata e dobbiamo ambire alla qualificazione Champions, valorizzando le risorse di Spalletti”.