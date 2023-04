«Senza la qualificazione alla Champions League, dovremmo rivedere il business plan dell’anno prossimo». Cioè: senza Champions cambia tutto, a cominciare dall’allenatore, che peraltro non è nemmeno detto che resti anche in caso di qualificazione.Nell’agosto del 2018 l’Inter prolunga il contratto a Luciano Spalletti in scadenza a giugno 2019 fino a giugno 2021, 2 anni supplementari a 4,5 milioni netti a stagione, che Spalletti trascorrerà a casa sua, perché a dicembre del 2018 all’Inter sbarca Marotta e a febbraio Spalletti è già virtualmente silurato (da chi, se non da Marotta?) e sostituito da Antonio Conte, che firmerà per 3 anni, con ingaggio a crescere da 10 a 12 milioni.primo caso nella storia in cui un allenatore rompe un accordo perché insoddisfatto e la società gli paga il disturbo, anziché costringerlo a rispettare l’intesa. E non che sia servito a risparmiare,In estate l’Inter, cioè Marotta, per premiarlo gli rinnovano ugualmente il contratto, fino al giugno del 2024, aumentandogli anche l’ingaggio, che da 4 passa a 5,5 milioni. Perché non aspettare la nuova stagione, che poi sarebbe quella in corso? A inizio ottobre, dopo 8 giornate, l’Inter aveva perso 4 partite ed era già fuori dalla lotta scudetto.Zhang i soldi li ha messi, fin quando li ha avuti. E in realtà li sta mettendo anche adesso, pur nelle difficoltà che tutti conoscono. L’Inter non fa vero mercato da 3 anni, ma Marotta nel frattempo ha comprato Correa per 31 milioni, ed è facile dire che l’ha preso per colpa di Inzaghi. Ha comprato Gosens per 27 milioni, ed è la riserva di Dimarco, che aveva in casa. Ha perso Skriniar a parametro zero, perché era convinto che avrebbe firmato il rinnovo e perciò la scorsa estate ha convinto Zhang a dire no ai 50 milioni del PSG.ovvio che l’Inter farebbe al volo lo scambio con Kessié, e l’esplosione di Calhanoglu non conta.ha ufficializzato Marotta, direttamente in tv, in modo che nessuno potesse fraintendere.@GianniVisnadi